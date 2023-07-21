Онисимов Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибаева Мария Даниловна
Мать ребёнка: Онисимов Агафья Никитишна
Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Онисимов Агафья Никитишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Данилована
Мать ребёнка: Онисимов Агафья Никитишна