Макеев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1931
Дата смерти23.02.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931
Отец: Макеев Иван Кузьмич
Мать: Макеева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
30.10.1957
Сын: Макеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Макеева Антонина Николаевна
Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1960
Сын: Макеев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Макеева Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.1964
Мать ребёнка: Макеева Антонина Николаевна
Смерть
23.02.1996