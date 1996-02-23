Макеев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакеев Василий Иванович

Макеев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1931

Дата смерти

23.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931

Отец: Макеев Иван Кузьмич

Мать: Макеева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
30.10.1957

Сын: Макеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Макеева Антонина Николаевна

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1960

Сын: Макеев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Макеева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
05.12.1964

Сын: Макеев Олег Васильевич

Мать ребёнка: Макеева Антонина Николаевна

Смерть
23.02.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close