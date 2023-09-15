Алаберт (Аллаберт) Антон Гансович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаберт (Аллаберт) Антон Гансович

Место рождения

Роцы, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Allapert Hans

Мать: Allapert Ann

Роцы, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Алаберт Карл Антонович

Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна

Роцы, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Алаберт Оскар Антонович

Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Алаберт Александр Антонович

Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна

Роцы, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
02.08.1916 ст.

Сын: Алаберт Арнольд Антонович

Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
09.08.1922

Сын: Alabert Rudolf

Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Место жительства
С ?.09.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С Неизвестно по ?.09.1941
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Alabert Johannes

Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаберт Август Антонович

Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаберт Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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