Алаберт (Аллаберт) Антон Гансович
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Allapert Hans
Мать: Allapert Ann
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
1906 ст.
Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
1911 ст.
Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Алаберт Александр Антонович
Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
02.08.1916 ст.
Сын: Алаберт Арнольд Антонович
Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
09.08.1922
Сын: Alabert Rudolf
Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Место жительства
С ?.09.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С Неизвестно по ?.09.1941
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Alabert Johannes
Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алаберт Мария Ивановна
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алаберт Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно