Мальгина (Мальгина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Мальгина) Татьяна

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

24.07.1985

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1985

Отец: Мальгин Михаил

Мать: Мальгина Светлана

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родин Сергей

Рождение ребёнка
20.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родин Сергей

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
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