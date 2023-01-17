Мальгина (Мальгина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения24.07.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1985
Отец: Мальгин Михаил
Мать: Мальгина Светлана
Рождение ребёнка
20.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родин Сергей
Рождение ребёнка
20.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родин Сергей
Место жительства
Неизвестно