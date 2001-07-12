Ахметжанов Феткрахман
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметжанова Мария
д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметжанова Мария
Военная награда
Неизвестно
Ахметжанов Феткрахман Дата рождения __.__.1924 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Антяровка Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 2, ящик 16 Номер документа 74 Дата документа 06.04.1985
Смерть
12.07.2001
д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской
Похороны
Неизвестно
д.Антяровка