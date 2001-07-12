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Ахметжанов Феткрахман

Место рождения

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской

Дата рождения

26.07.1924

Дата смерти

12.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1924

Отец: Ахметжан

Мать: Фаридя

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской
Рождение ребёнка
02.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметжанова Мария

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметжанова Мария

Военная награда
Неизвестно
Ахметжанов Феткрахман Дата рождения __.__.1924 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Антяровка Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 2, ящик 16 Номер документа 74 Дата документа 06.04.1985
Смерть
12.07.2001
д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской
Похороны
Неизвестно
д.Антяровка
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