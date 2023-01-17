Калмыкова Параскева Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Параскева Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1908

Дочь: Калмыкова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Калмыков Василий Константинович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
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