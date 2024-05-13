Генералов Герасим Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Генералов Герасим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Генералов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Генералова) ?

Мать ребёнка: Генералова Домна Петровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Генералов ?

Мать ребёнка: Генералова Домна Петровна

Рождение ребёнка
Около 31.01.1902

Сын: Генералов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Генералова Домна Петровна

д. Артемьевка, Знаменской Вол. Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
31.03.1904

Дочь: Самсонова (Генералова) Мария Гкрасимовна

Мать ребёнка: Генералова Домна Петровна

д. Артемьевка, Знаменской Вол. Тамбовского уезда
Смерть
Неизвестно

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