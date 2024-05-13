Генералов Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Генералов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Генералова) ?
Мать ребёнка: Генералова Домна Петровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Генералов ?
Мать ребёнка: Генералова Домна Петровна
Рождение ребёнка
Около 31.01.1902
Сын: Генералов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Генералова Домна Петровна
д. Артемьевка, Знаменской Вол. Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
31.03.1904
Дочь: Самсонова (Генералова) Мария Гкрасимовна
Мать ребёнка: Генералова Домна Петровна
д. Артемьевка, Знаменской Вол. Тамбовского уезда
Смерть
Неизвестно