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Вандышева (Михайлычева) Валентина Ивановна
Вандышева (Михайлычева) Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Большие Бакалды
, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
27.09.1934
Пол
Женский
Отец
Михайлычев Иван Григорьевич
1904 г.р.
Мать
Михайлычева Анастасия Андреевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1934
Отец:
Михайлычев Иван Григорьевич
Мать:
Михайлычева Анастасия Андреевна
Большие Бакалды
, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
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