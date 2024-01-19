Вандышева (Михайлычева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вандышева (Михайлычева) Валентина Ивановна

Место рождения

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1934

Отец: Михайлычев Иван Григорьевич

Мать: Михайлычева Анастасия Андреевна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
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