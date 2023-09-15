Шатухина (Березинская) Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатухина (Березинская) Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Новые Кошары, Волинська область

Дата рождения

15.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910

Отец: Березинский Тимофей Емельянович

Мать: Березинская Анна Герасимовна

Новые Кошары, Волинська область
дата рождения из похозяйственной книги
Место жительства
24.04.1917
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
переехала с семьей в возрасте 7 лет, в переселенческих документах как дочь Мелентия? и как Елена?
Рождение ребёнка
12.02.1930

Дочь: Шатухина Галина Андреяновна

Отец ребёнка: не указан

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1934

Дочь: Шатухина Валентина Андреяновна

Отец ребёнка: не указан

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1937

Сын: Шатухин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.1941

Дочь: Шатухина Зинаида Андреяновна

Отец ребёнка: не указан

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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