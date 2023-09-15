Шатухина (Березинская) Ульяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910
дата рождения из похозяйственной книги
Место жительства
24.04.1917
переехала с семьей в возрасте 7 лет, в переселенческих документах как дочь Мелентия? и как Елена?
Рождение ребёнка
12.02.1930
Дочь: Шатухина Галина Андреяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.1934
Дочь: Шатухина Валентина Андреяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.10.1937
Сын: Шатухин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.1941
Дочь: Шатухина Зинаида Андреяновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно