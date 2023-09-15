Фадеев Дмитрий Семенович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Фадеев-Лаврентьев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
31.10.1914
Сын: Лаврентьев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лаврентьев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Агриппина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Ильинична
Смерть
Неизвестно