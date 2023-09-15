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Фадеев Дмитрий Семенович

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Фадеев Семен Максимович

Мать: Фадеева Устинья Зиновьевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Фадеев-Лаврентьев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
31.10.1914

Сын: Лаврентьев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Агриппина Ильинична

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Лаврентьев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Агриппина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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