Свешникова (Ляшкова) Стефанида Авдеевна
Место рожденияСело Егорьевское
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Егорьевское
Бракосочетание
1761
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пелагея Калиновна
Отец ребёнка: Свешников Калина Васильевич
Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ксения Калиновна
Отец ребёнка: Свешников Калина Васильевич
Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1800
Кунгур, Пермская Губерния Российская Империя