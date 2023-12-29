Свешникова (Ляшкова) Стефанида Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Ляшкова) Стефанида Авдеевна

Место рождения

Село Егорьевское

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Егорьевское
Бракосочетание
1761

Муж: Свешников Калина Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пелагея Калиновна

Отец ребёнка: Свешников Калина Васильевич

Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ксения Калиновна

Отец ребёнка: Свешников Калина Васильевич

Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1800
Кунгур, Пермская Губерния Российская Империя
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