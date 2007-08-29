Ващинникова Киршанкова Просковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващинникова Киршанкова Просковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

29.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

TA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Киршанков Алексей Анисимович

Мать: Киршанкова Старовойтова Ганна Евменовна

Бракосочетание
1951

Муж: Ващинников Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
21.01.1952

Дочь: Рынкевич Ващинникова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ващинников Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
12.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ващинников Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.01.1961

Дочь: Афанасенко Ващинникова Тамара

Отец ребёнка: Ващинников Александр Лаврентьевич

Смерть
29.08.2007
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