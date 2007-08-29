Ващинникова Киршанкова Просковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти29.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
21.01.1952
Дочь: Рынкевич Ващинникова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ващинников Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
12.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ващинников Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.01.1961
Дочь: Афанасенко Ващинникова Тамара
Отец ребёнка: Ващинников Александр Лаврентьевич
Смерть
29.08.2007