Липгарт Эмиль Александрович
Место рожденияPernau
Дата рождения1837
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Pernau
Бракосочетание
1869
Жена: Liphart Аделаида Наталья
Супруг(-а): Аделаида Наталья Липгарт (Штадт)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Софья Эмильевна
Мать ребёнка: Liphart Аделаида Наталья
Рождение ребёнка
18.12.1874
Сын: Липгарт (liphart) Emil Julius
Мать ребёнка: Liphart Аделаида Наталья
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
29.12.1876
Сын: Липгарт Георгий Эмильевич
Мать ребёнка: Liphart Аделаида Наталья
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Krakk Ольга Эмильевна
Мать ребёнка: Liphart Аделаида Наталья
Смерть
1907
Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire