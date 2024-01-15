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Липгарт Эмиль Александрович

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Место рождения

Pernau

Дата рождения

1837

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Pernau
Бракосочетание
1869

Жена: Liphart Аделаида Наталья

Супруг(-а): Аделаида Наталья Липгарт (Штадт)
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Софья Эмильевна

Мать ребёнка: Liphart Аделаида Наталья

Рождение ребёнка
18.12.1874

Сын: Липгарт (liphart) Emil Julius

Мать ребёнка: Liphart Аделаида Наталья

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
29.12.1876

Сын: Липгарт Георгий Эмильевич

Мать ребёнка: Liphart Аделаида Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Krakk Ольга Эмильевна

Мать ребёнка: Liphart Аделаида Наталья

Смерть
1907
Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
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