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Жидков Юрий Николаевич

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Место рождения

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis

Дата рождения

12.09.1951

Дата смерти

19.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1951

Отец: Жидков Николай Федорович

Мать: Жидкова Анастасия Николаевна

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Бракосочетание
06.02.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
16.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Смерть
19.12.2019
Минск, Минск
Причина смерти: Инсульт
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