Жидков Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1951
Дата смерти19.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1951
Бракосочетание
06.02.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2019
Причина смерти: Инсульт