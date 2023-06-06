Кудрявцов Петр Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Кудрявцова Фекла Петровна
Мать ребёнка: Кудрявцова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Кудрявцов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Кудрявцова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
12.10.1845
Дочь: Кудрявцова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Кудрявцова Анна Трофимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно