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Кудрявцов Петр Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Кудрявцев Трифон Евдокимович

Мать: Кудрявцева Анисия Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Кудрявцова Фекла Петровна

Мать ребёнка: Кудрявцова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кудрявцов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
12.10.1845

Дочь: Кудрявцова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Кудрявцова Анна Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Анна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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