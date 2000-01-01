Лихачёва Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1811

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Сын: Лихачёв Григорий Арефьевич

Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Екатерина Арефьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Федора Арефьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Дочь: Параскева Арефьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Дочь: Мавра Арефьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Глухова Софья Арефьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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