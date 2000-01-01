Лихачёва Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1811
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833
Сын: Лихачёв Григорий Арефьевич
Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Екатерина Арефьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Федора Арефьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Дочь: Параскева Арефьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Дочь: Мавра Арефьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Глухова Софья Арефьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Арефий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно