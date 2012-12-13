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Ступакова Дарья Максимовна
Ступакова Дарья Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2012
Пол
Женский
Отец
Ступаков Максим Владимирович
1988 г.р.
Мать
Ступакова Ольга Николаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2012
Отец:
Ступаков Максим Владимирович
Мать:
Ступакова Ольга Николаевна
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