Смирнов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.12

Дочь: Смирнова Ева Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
06.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Г. Советск, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.2019

Сын: Смирнов Антон Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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