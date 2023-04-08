Смирнов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.12
Дочь: Смирнова Ева Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
06.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Г. Советск, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.2019
Сын: Смирнов Антон Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности