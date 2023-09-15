(Кирякулова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кирякулов Николай
Мать: ?
Бракосочетание
07.10.1912
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-48,зап.-17
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Барабаш Афанасий Трандафилович
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-79,зап.-21
Рождение ребёнка
21.02.1916
Сын: Барабаш Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Барабаш Афанасий Трандафилович
ГАДО , Ф - 426-1-14, Николаевская церковь м/к-1916г.,лист-2,зап.-14
Смерть
Неизвестно