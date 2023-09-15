(Кирякулова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирякулова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кирякулов Николай

Мать: ?

Бракосочетание
07.10.1912

Муж: Барабаш Афанасий Трандафилович

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-48,зап.-17
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Барабаш Афанасий Трандафилович

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-79,зап.-21
Рождение ребёнка
21.02.1916

Сын: Барабаш Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Барабаш Афанасий Трандафилович

ГАДО , Ф - 426-1-14, Николаевская церковь м/к-1916г.,лист-2,зап.-14
Смерть
Неизвестно
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