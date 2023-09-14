Домнина (Смурова) Настасья Васильева
Место рожденияд. Ломовка
Дата рождения1770
Дата смерти06.10.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1770
д. Ломовка
25 лет РС д.Ломовка 1795 OK-VK 264 45 лет РС 1816 д.Ломовка № 386 63 года РС 1834 д. Ломовка
Бракосочетание
12.11.1787
г. Белорецк
Рождение ребёнка
02.02.1802
Дочь: Гуненкова Ксения Васильева
Отец ребёнка: Домнин Василий Михайлов
г. Белорецк
восприемница жена Маркела Фекслистова
Смерть
06.10.1845
г. Белорецк
Похороны
09.10.1845
г. Белорецк