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Созонов Аврамий Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1871

Сын: Созонов Марк Аврамов

Мать ребёнка: Созонова Анисья Павлова

Рождение ребёнка
30.11.1873

Дочь: Варвара Аврамова

Мать ребёнка: Созонова Анисья Павлова

Рождение ребёнка
06.02.1875

Сын: Созонов Никифор Аврамов

Мать ребёнка: Созонова Анисья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Анисья Павлова

Смерть
Неизвестно
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