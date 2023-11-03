Созонов Аврамий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Созонов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1871
Сын: Созонов Марк Аврамов
Мать ребёнка: Созонова Анисья Павлова
Рождение ребёнка
30.11.1873
Дочь: Варвара Аврамова
Мать ребёнка: Созонова Анисья Павлова
Рождение ребёнка
06.02.1875
Мать ребёнка: Созонова Анисья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созонова Анисья Павлова
Смерть
Неизвестно