Коврижных (Новоселова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Новоселова) Стефанида

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Место рождения

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1737

Дата смерти

24.03.1806

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Новоселов Игнатей

Мать: Новоселова Зиновья

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
по ревизской сказке 1762 года она 1737 г.р., по ревизии 1795 года 1735 г.р.
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мелань

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Коврижных Евдоким

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Коврижных Терентей

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей

Рождение ребёнка
1776

Сын: Коврижных Корнил

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Тимофей

Смерть
24.03.1806
Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
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