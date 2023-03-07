Коврижных (Новоселова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти24.03.1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1737
Отец: Новоселов Игнатей
Мать: Новоселова Зиновья
по ревизской сказке 1762 года она 1737 г.р., по ревизии 1795 года 1735 г.р.
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мелань
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Коврижных Евдоким
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей
Рождение ребёнка
1773
Сын: Коврижных Терентей
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Корнил
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Тимофей
Смерть
24.03.1806
Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния