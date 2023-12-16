Бучнев Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1951
Отец: Бучнев Михаил Яковлевич
Мать: Бучнева Галина Ефимовна
Рождение ребёнка
1974
Мать ребёнка: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна
Рождение ребёнка
30.03.1976
Мать ребёнка: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна
Рождение ребёнка
16.10.1979
Сын: Бучнев Иван Петрович
Мать ребёнка: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1984
Дочь: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно