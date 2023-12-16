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Бучнев Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1951

Отец: Бучнев Михаил Яковлевич

Мать: Бучнева Галина Ефимовна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Бучнев Павел Петрович

Мать ребёнка: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1976

Сын: Бучнев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна

Рождение ребёнка
16.10.1979

Сын: Бучнев Иван Петрович

Мать ребёнка: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1984

Дочь: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна

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