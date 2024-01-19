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Ретькин Федор Иванович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ретькин Иван Никитич

Мать: Ретькина Анна Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.06.1850

Сын: Ретькин Михайло Федорович

Мать ребёнка: Ретькина Настасья Гавриловна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ретькина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ретькина Настасья Гавриловна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ретькин Александр Федорович

Мать ребёнка: Ретькина Настасья Гавриловна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретькина Настасья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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