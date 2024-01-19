Ретькин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ретькин Иван Никитич
Мать: Ретькина Анна Петровна
Рождение ребёнка
?.06.1850
Сын: Ретькин Михайло Федорович
Мать ребёнка: Ретькина Настасья Гавриловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ретькина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ретькина Настасья Гавриловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ретькин Александр Федорович
Мать ребёнка: Ретькина Настасья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно