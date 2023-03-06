Горохов Назар Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Горохов Сидор Афонасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Горохов Иван Назаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Назарова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно