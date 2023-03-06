Горохов Назар Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Назар Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Горохов Сидор Афонасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Горохов Филипп Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Горохов Никита Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Горохов Иван Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Назарова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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