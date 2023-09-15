(Федоренко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федоренко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Федоренко Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Федоренко Григорий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Федоренко Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Федоренко Григорий Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Григорий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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