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Липатов Николай Архипович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

03.09.1937

Дата смерти

31.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1966

Дочь: Вязовкина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Липатова Алевтина Васильевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1978

Дочь: Тихомирова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Липатова Алевтина Васильевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липатова Алевтина Васильевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
31.05.2020
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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