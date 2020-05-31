Липатов Николай Архипович
Место рождения
Дата рождения03.09.1937
Дата смерти31.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1966
Дочь: Вязовкина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Липатова Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
29.09.1978
Дочь: Тихомирова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Липатова Алевтина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2020