Печальников Jков Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Леонтьевна
Рождение ребёнка
09.03.1886
Сын: Печальников Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Агрипина Леонтьевна
Рождение ребёнка
26.10.1887
Сын: Печальников Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Агрипина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно