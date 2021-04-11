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Митюшин Демид Иванович
Митюшин Демид Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.2021
Пол
Мужской
Отец
Митюшин Иван Валерьевич
1988 г.р.
Мать
Митюшина (Ганзюк) Татьяна ВАсильевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.2021
Отец:
Митюшин Иван Валерьевич
Мать:
Митюшина Татьяна ВАсильевна
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