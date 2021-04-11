Митюшин Демид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюшин Демид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.2021

Отец: Митюшин Иван Валерьевич

Мать: Митюшина Татьяна ВАсильевна

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