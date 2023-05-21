Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1958

Отец: Дробышевский Алексей Степанович

Мать: Дробышевская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1977

Сын: Артюх Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1981

Сын: Кулишенко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Кулишенко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.1988

Дочь: Корпун Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кулишенко Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулишенко Николай Николаевич

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