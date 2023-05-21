Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1958
Рождение ребёнка
17.03.1977
Сын: Артюх Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.05.1981
Сын: Кулишенко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Кулишенко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1988
Дочь: Корпун Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кулишенко Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно