Барзунов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барзунов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988

Отец: Барзунов Евгений

Мать: Барзунова Татьяна

Рождение ребёнка
13.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Елена

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзунова Елена

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