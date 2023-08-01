Барзунов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988
Отец: Барзунов Евгений
Мать: Барзунова Татьяна
Рождение ребёнка
13.06.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борзунова Елена
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзунова Елена