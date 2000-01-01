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Новиков Владимир Дмитриевич
Новиков Владимир Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
2018
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Новикова Татьяна Ефремовна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать:
Новикова Татьяна Ефремовна
Смерть
2018
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