Новиков Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: Новикова Татьяна Ефремовна

Смерть
2018
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