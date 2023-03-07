Анисимова (Лошкина) Дарья Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиДо 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Вотинцева Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анисимова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Анисимов Селиверст Егорович
Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисимов Егор Осипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1806