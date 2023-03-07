Анисимова (Лошкина) Дарья Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Лошкина) Дарья Панфилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

До 1806

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Вотинцева Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анисимова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Анисимов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Анисимов Селиверст Егорович

Отец ребёнка: Анисимов Егор Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Егор Осипов

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1806
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