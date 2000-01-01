Исмагилов (Ismagilov) Тимербай (Timerbay)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмагилов (ismagilov) Исмагил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Исмагилов Мухаммад-Рахим (Muhammad-Rahim)
Мать ребёнка: Бадига (Badiga)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
Неизвестно