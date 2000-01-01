Исмагилов (Ismagilov) Тимербай (Timerbay) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов (Ismagilov) Тимербай (Timerbay)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмагилов (ismagilov) Исмагил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рахимкул Тимербай-улы

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1776

Сын: Исмагилов Мухаммад-Рахим (Muhammad-Rahim)

Мать ребёнка: Бадига (Badiga)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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