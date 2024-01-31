Копейкина (Охтерлоне (Охтерлони)) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина (Охтерлоне (Охтерлони)) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Охтерлоне (охтерлони) Алексей Александрович

Мать: ?

Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Копейкин Василий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
крестьянин Моск. губ. Волоколам. уезда Кульчинской вол. и дочь дворянина отставного штабс-капитана
Рождение ребёнка
10.09.1913

Сын: Копейкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Копейкин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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