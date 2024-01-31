Копейкина (Охтерлоне (Охтерлони)) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Охтерлоне (охтерлони) Алексей Александрович
Мать: ?
Бракосочетание
09.11.1912
Москва, город федерального значения Москва
крестьянин Моск. губ. Волоколам. уезда Кульчинской вол. и дочь дворянина отставного штабс-капитана
Рождение ребёнка
10.09.1913
Сын: Копейкин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Копейкин Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно