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Покрышкина Евдокия Акимова

Место рождения

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Покрышкин Сергей Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Сергей Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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