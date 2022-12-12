Белюкин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1924
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924
Отец: Белюкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1999
Причина смерти: Рак