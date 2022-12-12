Белюкин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюкин Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1924

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924

Отец: Белюкин Иван Сергеевич

Мать: Белюкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
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