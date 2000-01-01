Кованько (Дьякова) Юлия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько (Дьякова) Юлия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Александра Осиповна

Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич

Рождение ребёнка
23.07.1827

Сын: Кованько Трофим Осипович

Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Юлия Осиповна

Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич

Рождение ребёнка
22.01.1831

Сын: Кованько Федор Осипович

Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь поручика
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