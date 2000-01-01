Кованько (Дьякова) Юлия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Александра Осиповна
Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1827
Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Юлия Осиповна
Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1831
Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Кованько Осип Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
дочь поручика