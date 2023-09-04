Кужелева (Ажогина) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиМежду 1917 и 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Матвеева Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Кужелев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кужелев Яков
Смерть
Между 1917 и 1920