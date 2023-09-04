Кужелева (Ажогина) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужелева (Ажогина) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Между 1917 и 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Матвеева Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Кужелев Яков

Чернышев, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужелев Яков

Чернышев, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужелев Яков

Чернышев, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужелев Яков

Чернышев, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужелев Яков

Чернышев, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужелев Яков

Смерть
Между 1917 и 1920
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