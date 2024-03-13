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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Röder Johann Heinrich
1806 г.р.
Мать
Röder (Pabst) (Pabst) Katharina Elizabeth
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Röder Johann Heinrich
Мать:
Röder (pabst) Katharina Elizabeth
Смерть
Неизвестно
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