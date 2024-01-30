Савостиков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостиков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.?

Дочь: Савостикова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Сладкова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.?

Сын: Савостиков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Сладкова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сладкова Ольга Ивановна

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