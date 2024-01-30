Савостиков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.?
Дочь: Савостикова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Сладкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.?
Сын: Савостиков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Сладкова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сладкова Ольга Ивановна