Мильцын Иван Гаврилов
Место рожденияс. Пушкарская слобода
Дата рождения1758
Дата смертиМежду 1796 и 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1796 и 1816
с. Пушкарская слобода