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Мильцын Иван Гаврилов

Место рождения

с. Пушкарская слобода

Дата рождения

1758

Дата смерти

Между 1796 и 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Мильцын Гаврила Евдокимов

Мать: Мильцина Федосья Акимова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1786

Сын: Мильцын Михаил Иванов

Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Мильцина Дарья Ксеинофонова

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильцина Дарья Ксеинофонова

Смерть
Между 1796 и 1816
с. Пушкарская слобода
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