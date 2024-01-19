Хмелевская Акулина Иванова
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиПосле 1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1850 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1855 ст.
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
05.05.1858 ст.
Дочь: Хмелевская Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.
Дочь: Хмелевская Анна Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
08.02.1861 ст.
Дочь: Хмелевская Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
09.04.1863 ст.
Сын: Хмелевский Василий Петров
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Смерть
После 1863 ст.