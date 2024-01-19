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Хмелевская Акулина Иванова

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

После 1863 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.11.1850 ст.

Муж: Хмелевский Петр Иванов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1855 ст.

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1858 ст.

Дочь: Хмелевская Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.

Дочь: Хмелевская Анна Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1861 ст.

Дочь: Хмелевская Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1863 ст.

Сын: Хмелевский Василий Петров

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
После 1863 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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