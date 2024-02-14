Солодилов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодилов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодилова (Гранкина) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодилова (Гранкина) Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодилова (Гранкина) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодилова (Гранкина) Анастасия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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