Быкова (Вьялкина) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Вьялкин Евфимий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1931
Дочь: Верещагина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Быков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз «Северная перестройка» объединил деревни: Куфтыревская, Осташевская, Кузнецовская, Фоминская. Первым председателем колхоза была избрана Быкова Мария Ефимовна. Во все времена в русской деревне б... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
учитель иностранных языков, председатель колхоза
Смерть
Неизвестно