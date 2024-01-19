Быкова (Вьялкина) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Вьялкина) Мария Ефимовна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Вьялкин Евфимий Яковлевич

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1931

Дочь: Верещагина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Быков Николай

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз «Северная перестройка» объединил деревни: Куфтыревская, Осташевская, Кузнецовская, Фоминская. Первым председателем колхоза была избрана Быкова Мария Ефимовна. Во все времена в русской деревне б... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
учитель иностранных языков, председатель колхоза
Смерть
Неизвестно
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