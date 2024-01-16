Ордина Катерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Катерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ордин Иван Парфёнович

Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ордин Тимофей Парфёнович

Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ордин Михаил Парфёнович

Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Парфёновна

Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ордин Пётр Парфёнович

Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Парфён Антонович

Смерть
Неизвестно
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