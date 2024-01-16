Ордина Катерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Парфёновна
Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ордин Парфён Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно