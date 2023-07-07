Нугуманова (Аллаярова) Луиза Ильдусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нугуманова (Аллаярова) Луиза Ильдусовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аллаяров Ильдус Мазгарович

Мать: Аллаярова Минсылу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нугуманова Малика Фоатовна

Отец ребёнка: Нугуманов Фоат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нугуманова Альфида Фоатовна

Отец ребёнка: Нугуманов Фоат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нугуманова Рузиля Фоатовна

Отец ребёнка: Нугуманов Фоат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нугуманов Фоат

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