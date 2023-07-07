Нугуманова (Аллаярова) Луиза Ильдусовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аллаяров Ильдус Мазгарович
Мать: Аллаярова Минсылу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нугуманова Малика Фоатовна
Отец ребёнка: Нугуманов Фоат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нугуманова Альфида Фоатовна
Отец ребёнка: Нугуманов Фоат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нугуманова Рузиля Фоатовна
Отец ребёнка: Нугуманов Фоат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нугуманов Фоат