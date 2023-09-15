Заровняев Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
07.02.1875
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Решетова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Заровняева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
26.10.1895
Сын: Заровняев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Заровняева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Заровняева Параскева Федоровна
Смерть
До 1909