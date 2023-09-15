Заровняев Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаровняев Яков Павлович

Заровняев Яков Павлович

Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Заровняев Павел Ефимович

Мать: Заровняева Анна Леонтиева

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1875

Жена: Заровняева Параскева Федоровна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Решетова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Заровняева Параскева Федоровна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1895

Сын: Заровняев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Заровняева Параскева Федоровна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Заровняева Параскева Федоровна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1909
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close