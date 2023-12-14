Бурдов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1974

Отец: Бурдов Виктор

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
31.07.1999

Сын: Бурдов Максим

Мать ребёнка: Бурдова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бурдова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдова Елена

Развод
Неизвестно

Жена: Бурдова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдова Екатерина

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