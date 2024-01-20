Колесова Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесова Наталья Тимофеевна

Колесова Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Колесова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Колесов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Колесов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Колесов Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Алексей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close