Колесова Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Колесова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Колесов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колесов Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Колесов Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно